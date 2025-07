A Castagneto Po riapre la provinciale 103, chiusa dopo l’alluvione di aprile che ha colpito il Piemonte

TORINO – Per un dissesto della scarpata a valle a seguito del maltempo del 16 e 17 aprile scorsi, la Strada Provinciale 103 era stata interrotta al km 7+200 e al 7+350, nel territorio del Comune di Castagneto Po. Ora sono terminati i lavori di ripristino della strada e la circolazione sarà nuovamente possibile da stasera alle 18.

I lavori eseguiti con procedura di somma urgenza dalla Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino sono costati 250.000 euro e sono consistiti nel consolidamento della scarpata a valle della SP 103. Per ovviare alla frana a valle della Provinciale 103 al km 7+350, per un’estensione di una trentina di metri è stata realizzata una cortina di micropali lunghi 9 metri con la testa inglobata in un cordolo in cemento armato.

È stata poi realizzata una terra rinforzata soprastante, che ha permesso la ricostruzione del corpo stradale. È stato ricostruito l’arginello e sono state posizionate nuove barriere per una lunghezza di circa 80 metri.

Un altro cantiere è stato completato per ovviare ad una frana al km 7+150. Dopo la rimozione del corpo della frana, si è proceduto alla realizzazione di drenaggi sub-orizzontali, alla ricostruzione del corpo stradale con terre rinforzate, al rifacimento dell’arginello in terra, alla realizzazione di una canaletta con mezzi tubi in calcestruzzo a monte e di un attraversamento trasversale e infine al riposizionamento delle barriere di ritenuta.

Sull’intero tratto che era stato chiuso nel mese di aprile è stata eseguita la riprofilatura a monte e valle e sono state realizzate sistemazioni per il convogliamento delle acque di piattaforma.

