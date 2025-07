In USA e Canada maxi richiamo per 5,2 milioni di piscine fuori terra : i marchi e i modelli pericolosi per bambini con meno di 3 anni

La Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo (CPSC), insieme all’agenzia Health Canada, ha annunciato un maxi richiamo di oltre 5,2 milioni di piscine, vendute tra il 2002 e il 2025.

Il richiamo riguarda diversi modelli dei marchi Bestway, Intex Recreation e Polygroup, distribuiti anche in Italia, soprattutto tramite Amazon e le principali catene della grande distribuzione.

Le piscine coinvolte, alte circa 1,22 metri (48 pollici), sono dotate di cinghie di compressione orizzontali posizionate all’esterno, pensate per garantire stabilità alla struttura. Tuttavia, proprio queste cinghie si sono trasformate in pericolosi appigli: i bambini piccoli possono utilizzarle per arrampicarsi, scavalcare il bordo e cadere in acqua, spesso senza supervisione.

Un difetto apparentemente innocuo che si è rivelato tragico: almeno nove bambini sono annegati tra il 2007 e il 2022 a causa del difetto, tutti di età compresa tra i 22 mesi e i 3 anni.

Le autorità invitano a verificare se il proprio modello rientri tra quelli richiamati, e contattare direttamente le aziende produttrici (Bestway, Intex Recreation o Polygroup) per richiedere un kit di riparazione gratuito. Nell’attesa di riceverlo e installarlo, le autorità consigliano di svuotare temporaneamente la piscina o assicurarsi che i bambini non possano in alcun modo avvicinarsi alla vasca senza la sorveglianza di un adulto.

L’elenco dei modelli soggetti al richiamo

