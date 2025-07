La procura di Ivrea ha chiuso le indagini sulla strage di Brandizzo: indagate 21 persone e tre società, tra cui Rfi

IVREA – Ci sono in tutto 21 persone e 3 società indagate al termine delle indagini sulla morte di 5 operai investiti da un treno vicino alla stazione di Brandizzo, nel torinese. Le vittime si chiamavano Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo, erano dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli, che operava per Ferrovie dello Stato

Sulla loro morte, le indagini hanno individuato tre società coinvolte: Rfi (Rete ferroviaria italiana), Sigfer e Clf (Costruzioni linee ferroviarie). Tra gli altri indagati ci sono l’ex amministratore delegato di Rfi Gianpiero Strisciuglio, che ora è in Trenitalia e Vera Fiorani, anche lei ex di Rfi

