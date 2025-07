Al via a Torino, i nuovi Cantieri di Lavoro per persone con disabilità

TORINO – La Giunta comunale di Torino ha approvato, su proposta della vicesindaca Michela Favaro, il progetto Cantieri di Lavoro per persone con disabilità relativo al biennio 2025-2026. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l’inserimento o il reinserimento lavorativo e sociale di persone con disabilità, puntando al rafforzamento delle competenze professionali e alla prevenzione di ogni forma di discriminazione.

Il progetto, rivolto a persone disoccupate con disabilità iscritte al collocamento mirato del Centro per l’Impiego della Regione Piemonte, rappresenta un importante strumento per incentivare l’inclusione attiva, migliorare l’occupabilità dei gruppi più vulnerabili e garantire pari opportunità.

Il percorso prevede la selezione dei partecipanti tramite avviso pubblico curato dal Centro per l’Impiego di Torino, che stilerà una graduatoria dei/delle beneficiari/e. Potranno partecipare soggetti non percettori di trattamenti previdenziali, ad eccezione di chi riceve l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

Attraverso i Cantieri di Lavoro, le persone coinvolte potranno entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro, sperimentare ruoli attivi e crescere in autonomia e consapevolezza. Il progetto prevede anche l’attivazione di figure professionali dedicate al tutoraggio, alla formazione e al supporto individualizzato, per garantire un accompagnamento efficace e mirato lungo tutto il percorso.

