Valle Varaita: cavallo cieco cade in un canalone, salvato dai Vigili del Fuoco

FRASSINO – Intervento complesso e delicato quello portato a termine nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 30 luglio, dai Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontari di Venasca. La squadra è stata chiamata ad operare tra le alture della località Meira Veniere, nel territorio comunale di Frassino, in Valle Varaita, per soccorrere un cavallo in difficoltà.

L’animale, affetto da cecità, era sfuggito al controllo del suo proprietario e aveva terminato la sua corsa in un canalone, in una zona impervia e difficilmente accessibile. La situazione ha richiesto un lungo e impegnativo intervento da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con attenzione per riportare il cavallo in una zona sicura a monte della scarpata.

Sul posto è intervenuto anche un veterinario, che ha potuto subito prestare le prime cure all’animale una volta tratto in salvo. Il cavallo è stato infine riconsegnato al suo proprietario, visibilmente provato ma sollevato per il lieto fine.

