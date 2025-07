Torino, ventenne alla guida con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite

TORINO – Un ventenne è stato fermato nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio nella zona nord di Torino mentre guidava con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito dalla legge. L’intervento è avvenuto intorno alle 2.30 del mattino, quando una pattuglia del Reparto Radiomobile della Polizia Locale ha notato un veicolo procedere con un’andatura sospetta.

Fermato per un controllo, il giovane è apparso subito in evidente stato di alterazione. La conferma è arrivata dalla prova dell’etilometro: il risultato ha registrato un tasso superiore a 1,5 g/l, ben oltre la soglia massima di 0,5 g/l prevista per i conducenti ordinari.

Gli agenti hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida e alla denuncia all’autorità giudiziaria. Il giovane rischia ora una multa da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi a un anno, e la sospensione della patente da uno a due anni, come stabilito dall’art. 186 del Codice della Strada.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari.

