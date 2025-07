Torna a spacciare dopo l’arresto: 40enne sorpreso di nuovo dai Carabinieri a Serravalle

ALESSANDRIA – Era già finito in manette pochi mesi fa per spaccio, ma questo non ha impedito a un 40enne residente a Serravalle Scrivia di rimettere rapidamente in piedi la sua attività illegale. I Carabinieri della locale stazione lo hanno nuovamente arrestato dopo averlo colto in flagrante mentre cedeva cocaina e hashish.

Dalle piazze alle mura domestiche, l’uomo aveva trasferito il commercio di droga nel proprio appartamento. Un tentativo di maggiore riservatezza che, tuttavia, non è sfuggito all’occhio attento dei militari: il continuo andirivieni di clienti e la loro presenza prolungata nei pressi dell’abitazione hanno insospettito la pattuglia, che ha avviato un’attività di osservazione.

Le indagini hanno presto confermato i sospetti: nell’appartamento sono state trovate numerose dosi già confezionate e pronte per la vendita, per un valore complessivo superiore ai mille euro.

L’uomo è stato nuovamente arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In attesa del processo, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla caserma dei Carabinieri.

