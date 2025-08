Il Maglificio Maggia apre il proprio archivio storico: 300 anni di tessuti biellesi

BIELLA – Tre secoli di storia tessile escono dai cassetti e diventano patrimonio condiviso. Il Maglificio Maggia, realtà storica del distretto biellese, annuncia l’apertura ufficiale del proprio archivio storico aziendale, un progetto ambizioso che coniuga memoria e innovazione, radici e visione. Un gesto concreto per valorizzare l’identità aziendale e il saper fare di un territorio che ha costruito sull’eccellenza dei filati buona parte del proprio prestigio internazionale.

L’archivio nasce con l’obiettivo di conservare, ordinare e rendere fruibile il ricchissimo patrimonio produttivo, stilistico e culturale accumulato in oltre 300 anni di attività ininterrotta. Tra tessuti, bozzetti, campionari e documenti d’epoca, prende forma un vero e proprio racconto visivo e materico dell’evoluzione del gusto, della tecnica e del mercato.

«Avere un archivio ben strutturato significa non solo proteggere la nostra storia e la nostra memoria, ma anche mettere solide basi per il futuro» – spiega Umberto Maggia, socio di maggioranza e presidente del Consiglio di Amministrazione – «Ogni campione di tessuto, ogni documento, ogni bozzetto racconta un’evoluzione di stile, tecnologia e mercato. Questo patrimonio oggi diventa accessibile e può ispirare nuove collezioni, collaborazioni e progetti».

Un ponte tra heritage e innovazione

L’iniziativa del Maglificio Maggia si inserisce in un contesto più ampio che sta coinvolgendo molte realtà del distretto tessile biellese: la riscoperta della memoria industriale come leva strategica per il posizionamento contemporaneo delle imprese. In un mondo che premia sempre di più la sostenibilità, la qualità e l’autenticità, disporre di un archivio non è più solo un esercizio celebrativo, ma un vantaggio competitivo.

Il nuovo archivio sarà consultabile su appuntamento da stilisti, designer, studenti e ricercatori, con l’obiettivo di stimolare un dialogo creativo tra passato e futuro. Non una vetrina statica, dunque, ma una piattaforma viva di conoscenza e contaminazione progettuale.

Ingresso nella rete Museimpresa

Dal 2025, l’archivio storico del Maglificio Maggia entrerà ufficialmente a far parte della rete Museimpresa, l’associazione promossa da Assolombarda e Confindustria che riunisce oltre 150 musei e archivi d’impresa italiani, da Piaggio a Campari, da Barilla a Menabrea. Una rete unica a livello europeo, nata per valorizzare il patrimonio culturale e industriale delle eccellenze produttive italiane.

Con questa adesione, il Maglificio Maggia non solo si unisce a un circuito d’élite, ma conferma il proprio impegno nel custodire e condividere una storia che è insieme locale e universale, fatta di fili, trame, intuizioni, know-how e bellezza.

