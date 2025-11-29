Bonus trasporti studenti e over65: la mobilità agevolata a Rivoli

RIVOLI – Il comune investe sulla mobilità pubblica e inclusiva con due misure pensate per sostenere le categorie più esposte alle difficoltà negli spostamenti: studenti e anziani. Dal 1° al 31 dicembre 2025 sono infatti aperti i bandi per ottenere contributi sugli abbonamenti GTT Under 26 e per richiedere i carnet gratuiti “MultiCity GTT” destinati agli over 65 con redditi più bassi.

Una doppia iniziativa che conferma la volontà dell’amministrazione comunale di promuovere l’uso dei mezzi pubblici come alternativa all’auto privata.

Sostegno agli studenti: contributi fino a 100 euro

Il primo provvedimento riguarda i ragazzi under 26 residenti a Rivoli, iscritti all’ultimo anno delle medie, a scuole superiori o agenzie formative, che abbiano acquistato nel 2025 l’abbonamento GTT “Under 26”.

L’obiettivo è aiutare economicamente le famiglie con redditi contenuti e incentivare gli studenti a muoversi in modo sostenibile.

Il contributo varia in base all’ISEE:

100 euro per chi ha un ISEE fino a 12.000 euro

80 euro per i nuclei con ISEE tra 12.001 e 25.000 euro

La domanda va presentata esclusivamente online tramite SPID o CIE entro il 31 dicembre 2025. Per chi ha difficoltà con gli strumenti digitali, i Punti Digitali Facili offrono assistenza gratuita. L’erogazione avverrà entro febbraio 2026.

Over 65: carnet gratuiti per favorire autonomia e socialità

Accanto agli studenti, il Comune rivolge uno specifico sostegno anche agli anziani con un bando che prevede l’assegnazione gratuita dei carnet “MultiCity GTT”, ciascuno del valore di 11,80 euro e composto da sei biglietti validi 100 minuti su rete urbana, suburbana e metropolitana.

Possono richiederli i cittadini over 65 residenti a Rivoli con ISEE non superiore a 15.000 euro e non titolari della Carta di Libera Circolazione della Regione Piemonte. Anche in questo caso la domanda va presentata online, dal 1° al 31 dicembre.

La consegna dei titoli avverrà entro il primo quadrimestre del 2026.

