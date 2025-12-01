TORINO – Un incendio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 dicembre, nelle cantine dello stabile situato in via Ventimiglia angolo via Garessio. Intervento ancora in corso dei vigili del fuoco che prima di entrare hanno messo respiratori e maschere antigas per il denso fumo che sta salendo anche sulla strada attraverso i chiusini del condominio.

Le fiamme sono partite da una cantina in cui vive un senza tetto.

