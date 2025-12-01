Incendio nelle cantine di via Ventimiglia a Torino, fumo invade la strada: intervento dei vigili del fuoco
Un incendio è scaturito dalle cantine dello stabile in via Ventimiglia angolo via Garessio a Torino. Intervento dei vigili del fuoco con maschere antigas e respiratori
TORINO – Un incendio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 dicembre, nelle cantine dello stabile situato in via Ventimiglia angolo via Garessio. Intervento ancora in corso dei vigili del fuoco che prima di entrare hanno messo respiratori e maschere antigas per il denso fumo che sta salendo anche sulla strada attraverso i chiusini del condominio.
Le fiamme sono partite da una cantina in cui vive un senza tetto.
