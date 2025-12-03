Cori razzisti da parte di alcuni tifosi avversari contro un giocatore dell’Azzurra Hockey Novara

NOVARA – Ancora cori razzisti che nulla hanno a che vedere con lo sport. È quanto accaduto a Novara lo scorso 29 novembre durante il match Tr Azzurra-Amatori Lodi, terminata con il ko della squadra piemontese.

Purtroppo, però, durante la partita dagli spalti che ospitavano i tifosi avversari si sono levati cori razzisti e insulti indirizzati al giocatore dell’Azzurra Novara, Bruno Dinis. Un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca alla società e a tutti i presenti, soprattutto considerando il fatto che erano presenti alla partita bimbi piccoli accompagnati da genitori.

Quanto accaduto è stato denunciato sui social dalla società che, tramite una nota, dichiara:

La società Azzurra Hockey Novara prende le distanze e biasima i cori allucinanti e di chiaro sfondo razziale partiti da un gruppo di pseudo tifosi dell’Amatori Lodi durante la partita di sabato 29 novembre al Pala Dal Lago nei confronti del nostro Bruno Dinis: un atleta che si è sempre distinto per sportività, correttezza, professionalità e attaccamento ai colori dell’Azzurra.

Del fatto, avvenuto alla fine del 1° tempo, diamo segnalazione alla Federazione, perché non solo a parole, ma anche con i fatti si prendano provvedimenti verso coloro che – ancora oggi, nell’anno 2025 – utilizzano epiteti che nulla centrano con lo sport sano e pulito, soprattutto se urlati in un contesto dove erano presenti scolaresche di Prima Elementare di una scuola di Novara (frutto di un progetto legato alla promozione dell’Hockey nelle scuole della città), con bambini di 6-7 anni e i loro genitori ‘costretti’ ad ascoltare parole che nulla hanno a che vedere con la civiltà.

Stiamo raccogliendo materiale audio-video per supportare quanto esposto.

Noi saremo sempre per uno sport inclusivo, serio, civile e che dice a chiare lettere No al razzismo. Senza se e senza ma…