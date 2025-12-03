Non solo trasporta persone abusivamente, ma lo fa da ubriaco: denunciato e sanzionato a Torino

TORINO – Non solo trasportava persone abusivamente, ma lo faceva in stato di ebbrezza. Per questo un uomo è stato fermato da una pattuglia del Reparto Radiomobile della polizia locale di Torino.

I fatti

Nella notte tra sabato e domenica, durante i controlli per il contrasto all’abusivismo nel trasporto persone, gli agenti, in pattuglia borghese, hanno notato una automobile ferma in seconda fila, non lontano da una discoteca in zona San Paolo, sul quale sono saliti a bordo tre ragazzi. Il veicolo è partito in direzione nord, ma la pattuglia lo ha fermato poco dopo, per effettuare il controllo.

Gli agenti hanno subito appurato che si trattava di un trasporto di persone dietro corrispettivo di denaro, in violazione all’art. 85 c. 4 Cds che prevede, per chi effettua servizio di noleggio con conducente di veicolo non adibito a tale uso, una sanzione da 1.812 euro a 7.249 euro, sospensione della patente da 4 a 12 mesi e sequestro del veicolo finalizzato a confisca.

Dall’esame dei documenti il veicolo è risultato immatricolato come autocarro per trasporto di cose uso proprio, intestato ad altra persona. Il conducente, quarantatreenne, non essendo in possesso del certificato di abilitazione professionale, è stato sanzionato in base all’art. 116 c. 16 e 18 Cds per un importo di 408 euro e il fermo amministrativo del veicolo per 60 gg. Alla proprietaria del veicolo verrà notificata la violazione per incauto affidamento, ai sensi dell’art. 116 c. 14 Cds (397 euro).

Durante il controllo gli agenti si sono anche accorti che il conducente presentava alcuni sintomi dello stato di ebbrezza pertanto con un apparecchio pre-test, è stata effettuata una prima verifica dello stato di alterazione per alcol. Visto l’esito positivo, si è appurato con l’etilometro lo stato di ebbrezza, risultando circa quattro volte il consentito e nella fascia superiore a 1,5 g/l.

L’uomo è stato quindi denunciato ai sensi dell’art 186 c. 2 lettera C del Codice della strada, per guida in stato di ebbrezza. In questo caso la norma prevede, in caso di condanna, l’ammenda da 1.500 euro a 6mila euro e l’arresto da sei mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

Tramite ulteriori accertamenti, è risultato che al conducente era già stata ritirata la patente ai fini della sospensione. È stata applicata la violazione per guida con patente sospesa ai sensi art. 218 Cds, con una sanzione che verrà decisa da ordinanza del Prefetto con importo tra 2.046 e 8.186 euro e fermo del veicolo per tre mesi, con revoca della patente di guida.

Negli archivi telematici risultavano a carico del veicolo degli aggravi fiscali e così è stato redatto un verbale in base all’art. 214 c. 8 Cds, con una sanzione di 1.994 euro.

