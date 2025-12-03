Seguici su

SportTorino

Il Toro spegne le sue 119 candeline, il club granata nasceva il 3 dicembre 1906

Buon compleanno, Toro!

Pubblicato

6 secondi fa

il

TORINO – Un salto indietro nel tempo, a ben 119 anni fa: era il 3 dicembre 1906 quando nasceva il Torino. Nella notte, alcuni appassionati, in gran parte stranieri, sotto la guida e il fervore dello svizzero Alfredo Dick danno vita ad un nuovo club che avrà maglia granata e pantaloncini bianchi.

Per approfondire:

I 23 soci fondatori eleggono presidente, malgrado la sua assenza, un altro svizzero: Franz Schoenbrod. Tra gli assenti, che però aderiscono all’iniziativa, anche Vittorio Pozzo, che poi diventerà il primo vero allenatore della squadra. Tra soci fondatori italiani è giusto ricordare Enrico Debernardi, Federico Ferrari-Orsi, Oreste Mazzia, Giovanni Secondi, Giuseppe Baretto, Ettore Ghiglione, Vittorio Morelli di Popolo ed Enea Zuffi. La sede è la saletta dell’ammezzato della birreria Voigt, oggi bar Norman.

119 anni di orgoglio e di passione, questo dice la storia. Una Storia che continua.

Buon compleanno, Toro!

È il ricordo e l’augurio ufficiale del club.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *