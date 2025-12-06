A Vigliano, donna si arrampica su un’auto e danneggia altre vetture

BIELLA – Questa mattina in via Milano, a Vigliano, una donna ha dato in escandescenze nel pieno della strada. Prima è salita sul tettuccio di un’auto parcheggiata, poi si è denudata e ha iniziato a colpire altre vetture nel tentativo di strappare i tergicristalli, attirando l’attenzione dei residenti e degli automobilisti di passaggio.

Secondo le testimonianze, la donna sarebbe stata accompagnata da una bambina, immediatamente soccorsa da alcuni passanti che si sono preoccupati della sua sicurezza mentre la situazione degenerava.

Per riportare la calma è stato necessario l’arrivo di più pattuglie dei carabinieri, insieme al personale sanitario del 118. Dopo diversi minuti, i soccorritori sono riusciti a tranquillizzare la donna e a farla salire sull’ambulanza per le cure del caso.

