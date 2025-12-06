Roma–Juventus Women finisce 1-1

TORINO – La partita si apre con una fase di studio, ma dopo 13 minuti la Roma passa in vantaggio: Bergamaschi, ex bianconera, riceve palla da Greggi e con un destro preciso dal limite trova l’incrocio dei pali, firmando l’1-0.

La Juve prova a reagire. Al 26’ Vangsgaard tenta la conclusione da fuori ma non trova la porta. Più pericolosa la punizione di Walti intorno alla mezz’ora, su cui Baldi interviene con attenzione. Il primo tempo si chiude con la Roma avanti.

Nella ripresa mister Canzi inserisce Beccari, Girelli e Pinto per aumentare ritmo e qualità. Le bianconere spingono e al 61’ sfiorano il pareggio: Stolen Godo, servita da Carbonell, colpisce di testa a porta quasi vuota, ma il pallone finisce fuori.

Il gol, però, è nell’aria. Al 70’ Stolen Godo crea scompiglio in area, salta due avversarie e mette un cross basso che Baldi respinge corto. Tatiana Pinto è rapidissima a ribattere in rete e firma l’1-1.

La Roma risponde subito con un’altra occasione per Bergamaschi, che colpisce di testa ma non inquadra la porta. Il finale è vibrante e la Juve va vicinissima al gol vittoria nei minuti di recupero con Krumbiegel, ma il risultato non cambia.

