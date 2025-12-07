Incendio in un appartamento a Dronero: i Vigili del Fuoco domano le fiamme ma rinvengono un uomo senza vita

DRONERO – Risveglio infelice a Dronero (CN) questa mattina. All’alba i Vigili del Fuoco sono intervenuti per sedare un incendio scoppiato in un’abitazione di via Vittorio Alfieri. Le fiamme hanno toccato alcune stanze della casa al primo piano, e sono state domate in tempi brevi. Tuttavia, durante i controlli post-intervento i Vigili del Fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 62 anni, rinvenuto in mansarda, nell’appartamento vicino rispetto a quello da cui si è innescato l’incendio.

Si tratta di Adriano Pasero, titolare di un’impresa edile. Ancora non si sa se l’uomo sia deceduto in seguito alle esalazioni emesse dall’incendio. In corso le indagini, condotte dai Carabinieri, per chiarire le cause del rogo e le circostanze del decesso.

