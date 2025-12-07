TORINO – Nuova azione dei militanti in sostegno all’imam Mohamed Shahin. Nella notte di sabato 6 dicembre, un gruppo di attivisti della sezione torinese di Ultima Generazione hanno legato un cartello incatenandolo alla statua di Carlo di Robilant, in piazza Cavour. Sul cartello c’è scritto: “Deportato Mohamed Shahin libero”.

L’azione è stata eseguita «in modo che quante più persone possibili possano sapere quanto accaduto a Mohamed Shahin e pubblicizzare la petizione lanciata dal movimento Torino per Gaza per chiedere il suo ritorno» spiegano in un comunicato gli attivisti. Ultima Generazione si è così unita alla protesta, dopo il presidio e la fiaccolata di venerdì sera organizzate dal coordinamento Torino per Gaza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese