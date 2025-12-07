A Torino il Raduno dei Babbi Natale, l’iniziativa benefica in favore dei bambini dell’ospedale Regina Margherita

TORINO – Questa mattina, 7 dicembre, Torino è stata sede della 15ma edizione del “Raduno dei Babbi Natale”. Dalle ore 11 in piazza Polonia centinaia di persone hanno vestito i panni di Babbo Natale davanti all’ospedale infantile Regina Margherita a Torino, per un’iniziativa benefica. L’obiettivo è infatti raccogliere fondi per la realizzazione della nuova Sala di Emodinamica dell’ospedale. Durante il raduno, musica, spettacoli, supereroi acrobatici, golosità e un mare di cappellini rossi hanno invaso la piazza, rappresentando un’occasione di evasione per i tanti bambini del Regina Margherita che si sono potuti affacciare. Presenti all’evento il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il presidente della Regine Piemonte, Alberto Cirio, e il direttore generale della Città della Salute, Livio Tranchida.

I Babbi Natale si erano già mossi in prima mattinata, grazie al coordinamento della Fondazione Forma. Alle 9.30 gli iscritti alla camminata avevano iniziato la marcia per raggiungere piazza Polonia, mentre i partecipanti alla Pedalata erano partiti alla stessa ora da via Teofilo. I Babbi in Moto si erano invece ritrovati alle 9 al MOVI Mobility Village per la sfilata.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese