Seguici su

CittadiniSaluteSocietà

A Torino il Raduno dei Babbi Natale, l’iniziativa benefica in favore dei bambini dell’ospedale Regina Margherita

Centinaia di Babbi Natale si sono dati appuntamento questa mattina in piazza Polonia
Marco Lovisolo

Pubblicato

4 secondi fa

il

TORINO – Questa mattina, 7 dicembre, Torino è stata sede della 15ma edizione del “Raduno dei Babbi Natale”. Dalle ore 11 in piazza Polonia centinaia di persone hanno vestito i panni di Babbo Natale davanti all’ospedale infantile Regina Margherita a Torino, per un’iniziativa benefica. L’obiettivo è infatti raccogliere fondi per la realizzazione della nuova Sala di Emodinamica dell’ospedale. Durante il raduno, musica, spettacoli, supereroi acrobatici, golosità e un mare di cappellini rossi hanno invaso la piazza, rappresentando un’occasione di evasione per i tanti bambini del Regina Margherita che si sono potuti affacciare. Presenti all’evento il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, il presidente della Regine Piemonte, Alberto Cirio, e il direttore generale della Città della Salute, Livio Tranchida.

I Babbi Natale si erano già mossi in prima mattinata, grazie al coordinamento della Fondazione Forma. Alle 9.30 gli iscritti alla camminata avevano iniziato la marcia per raggiungere piazza Polonia, mentre i partecipanti alla Pedalata erano partiti alla stessa ora da via Teofilo. I Babbi in Moto si erano invece ritrovati alle 9 al MOVI Mobility Village per la sfilata.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *