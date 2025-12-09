SocietàTorino
17 bambini palestinesi malati evacuati in Italia: 7 di loro in arrivo a Torino
Per un’operazione umanitaria che si inserisce nel progetto “Food for Gaza”. Ad accogliere 7 di loro a Roma, il Ministro Tajani
TORINO – Sono in arrivo a Torino 7 dei 17 bambini palestinesi accolti in Italia per un’operazione umanitaria governativa nel progetto “Food for Gaza”. Ieri, 8 dicembre, sono partiti dall’aeroporto israeliano di Eilat tre voli dell’Aeronautica Militare con a bordo un gruppo di bambini palestinesi malati e bisognosi di cure urgenti, evacuati dalla Striscia di Gaza per essere ospedalizzati in Italia.
Uno dei tre aerei è atterrato alle 23.02 di lunedì 8 dicembre all’aeroporto militare di Ciampino a Roma, e ha trasportato 7 bimbi. Ad accoglierli, in rappresentanza del Governo, il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Un altro aereo, con a bordo 3 bambini, è atterrato a Pratica di Mare. Oltre ai 17 pazienti, giungono insieme a loro anche familiari o accompagnatori, per un totale di 80 persone. Le persone accolte saranno trasferite in vari ospedali italiani, dove riceveranno le necessarie cure mediche specialistiche: tra questi, figurano l’Ospedale Bambino Gesù, il Policlinico Gemelli e il Policlinico Umberto I di Roma, l’Ospedale Santobono e dei Colli di Napoli, l’Ospedale Regina Margherita di Torino, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, l’Istituto Gaslini di Genova, l’ASST Niguarda di Milano, l’Ospedale di Perugia e l’Ospedale San Gerardo di Monza.
Grazie a quest’ultima evacuazione sanitaria, sale a 232 il numero di bambini di Gaza accolti in Italia nell’ambito delle operazioni umanitarie portate avanti dal nostro Paese, che si conferma il primo fra i paesi occidentali ad aver organizzato l’evacuazione e il trasferimento in ospedali specializzati di pazienti provenienti dalla Striscia. L’operazione è realizzata con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, grazie al raccordo fra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno e Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con l’Oms ed il Meccanismo Europeo di Protezione Civile
