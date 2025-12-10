Seguici su

SportTorino

Champions League, Juventus Women travolgente: 5-0 sul campo dello SKC St. Pölten

La Juventus Women chiude così con un 5-0 autoritario una gara dominata dall’inizio alla fine, dando segnali molto positivi in vista delle sfide decisive del girone
Gabriele Farina

Pubblicato

45 secondi fa

il

TORINO – Una Juventus Women in versione dominante conquista una netta vittoria esterna per 5-0 contro lo SKC St. Pölten nella quinta giornata della UEFA Women’s Champions League. A segno Vangsgaard, Pinto, Krumbiegel e una doppietta dal dischetto di Cristiana Girelli, assoluta protagonista della serata. Un risultato che avvicina le bianconere all’obiettivo qualificazione e conferma la crescita della squadra guidata da Giuseppe Canzi.

Per approfondire:

Partenza sprint nel gelo austriaco

Nel clima ovattato dalla nebbia di St. Pölten, la Juventus indirizza subito il match: bastano infatti sei minuti per sbloccare la sfida. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in una mischia furibonda nell’area piccola, Vangsgaard è la più lesta di tutte e firma l’1-0, regalando immediata tranquillità alle bianconere.

Forti del vantaggio, le ragazze di Canzi continuano a spingere. Al 15′ Pinto sfiora il raddoppio con un colpo di testa insidioso, respinto da una grande parata dell’estremo difensore austriaco. Poco dopo è ancora Vangsgaard a rendersi pericolosa: servita perfettamente dal cross di Beccari, la danese colpisce la traversa a portiere battuto.

Assedio costante e raddoppio prima dell’intervallo

La Juventus domina a centrocampo e costruisce occasioni in serie. Al 24′ Girelli va vicina al gol con una deviazione di testa su punizione, mentre al 33′ è Krumbiegel a impegnare nuovamente il portiere con un sinistro potente dal limite.

Il 2-0 arriva al 41′: un fallo di mano della difesa del St. Pölten in contrasto con Vangsgaard porta l’arbitro a concedere il rigore. Dal dischetto Girelli non sbaglia, firmando il raddoppio e chiudendo virtualmente il primo tempo.

Ripresa in discesa e show bianconero

La ripresa si apre come si era chiuso il primo tempo: Girelli dagli undici metri, ancora una volta impeccabile. La numero 10 porta la gara sul 3-0 e mette in ghiaccio un match totalmente controllato dalla Juventus.

Il poker arriva al 66′: splendida azione corale con assist di Thomas, velo intelligente di Girelli e destro secco di Tatiana Pinto dal limite. Una combinazione perfetta che manda in tilt la retroguardia austriaca.

Il 5-0 finale lo sigla Krumbiegel all’81′, sfruttando un cross dalla destra e l’ennesimo velo illuminante di Girelli, ancora decisiva anche senza toccare il pallone.

Girelli a un passo dalla tripletta

Nel finale c’è spazio per un’ultima grande occasione proprio per Girelli, che però spreca a tu per tu con il portiere, mancando la personale tripletta che avrebbe coronato una prestazione già straordinaria.

Una vittoria che vale

La Juventus Women chiude così con un 5-0 autoritario una gara dominata dall’inizio alla fine, dando segnali molto positivi in vista delle sfide decisive del girone. Intensità, qualità e grande concretezza: la strada europea delle bianconere sembra finalmente prendere la direzione giusta.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *