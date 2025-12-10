Champions League, Juventus Women travolgente: 5-0 sul campo dello SKC St. Pölten

TORINO – Una Juventus Women in versione dominante conquista una netta vittoria esterna per 5-0 contro lo SKC St. Pölten nella quinta giornata della UEFA Women’s Champions League. A segno Vangsgaard, Pinto, Krumbiegel e una doppietta dal dischetto di Cristiana Girelli, assoluta protagonista della serata. Un risultato che avvicina le bianconere all’obiettivo qualificazione e conferma la crescita della squadra guidata da Giuseppe Canzi.

Partenza sprint nel gelo austriaco

Nel clima ovattato dalla nebbia di St. Pölten, la Juventus indirizza subito il match: bastano infatti sei minuti per sbloccare la sfida. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in una mischia furibonda nell’area piccola, Vangsgaard è la più lesta di tutte e firma l’1-0, regalando immediata tranquillità alle bianconere.

Forti del vantaggio, le ragazze di Canzi continuano a spingere. Al 15′ Pinto sfiora il raddoppio con un colpo di testa insidioso, respinto da una grande parata dell’estremo difensore austriaco. Poco dopo è ancora Vangsgaard a rendersi pericolosa: servita perfettamente dal cross di Beccari, la danese colpisce la traversa a portiere battuto.

Assedio costante e raddoppio prima dell’intervallo

La Juventus domina a centrocampo e costruisce occasioni in serie. Al 24′ Girelli va vicina al gol con una deviazione di testa su punizione, mentre al 33′ è Krumbiegel a impegnare nuovamente il portiere con un sinistro potente dal limite.

Il 2-0 arriva al 41′: un fallo di mano della difesa del St. Pölten in contrasto con Vangsgaard porta l’arbitro a concedere il rigore. Dal dischetto Girelli non sbaglia, firmando il raddoppio e chiudendo virtualmente il primo tempo.

Ripresa in discesa e show bianconero

La ripresa si apre come si era chiuso il primo tempo: Girelli dagli undici metri, ancora una volta impeccabile. La numero 10 porta la gara sul 3-0 e mette in ghiaccio un match totalmente controllato dalla Juventus.

Il poker arriva al 66′: splendida azione corale con assist di Thomas, velo intelligente di Girelli e destro secco di Tatiana Pinto dal limite. Una combinazione perfetta che manda in tilt la retroguardia austriaca.

Il 5-0 finale lo sigla Krumbiegel all’81′, sfruttando un cross dalla destra e l’ennesimo velo illuminante di Girelli, ancora decisiva anche senza toccare il pallone.

Girelli a un passo dalla tripletta

Nel finale c’è spazio per un’ultima grande occasione proprio per Girelli, che però spreca a tu per tu con il portiere, mancando la personale tripletta che avrebbe coronato una prestazione già straordinaria.

Una vittoria che vale

La Juventus Women chiude così con un 5-0 autoritario una gara dominata dall’inizio alla fine, dando segnali molto positivi in vista delle sfide decisive del girone. Intensità, qualità e grande concretezza: la strada europea delle bianconere sembra finalmente prendere la direzione giusta.

