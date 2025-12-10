Bob Sinclar, il super dj francese è atteso al ONE il 19 dicembre

TORINO – Torino si prepara ad accogliere una delle più grandi icone della musica elettronica mondiale: Bob Sinclar sarà protagonista di un esclusivo dj set venerdì 19 dicembre 2025 al ONE Torino, lo storico club di Corso Massimo D’Azeglio 11, con inizio alle 23:00 e festa garantita fino a tarda notte.

Dietro al nome Bob Sinclar si cela Christophe Le Friant, dj e produttore francese che dagli anni ’90 ha dato forma e fama internazionale alla French house, diventando una delle figure più amate e riconosciute della scena dance globale. Con capolavori come Western Dream (2006) e singoli divenuti veri inni generazionali, Sinclar ha più volte dominato le classifiche internazionali. “Love Generation”, pubblicata nel 2005, è stata un successo planetario, mentre l’anno successivo “World, Hold On (Children of the Sky)”, con la voce di Steve Edwards, gli ha regalato una nomination ai Grammy.

Il suo percorso artistico è un viaggio in continua evoluzione: dagli esordi come Chris the French Kiss negli anni ’80 ai progetti The Mighty Bop e Réminiscence Quartet, fino all’esplosione del fenomeno Bob Sinclar con i primi album Paradise (1998) e Champs Élysées (2000). Nei decenni successivi ha collezionato una lunga serie di hit — tra cui “Rock This Party”, “Feel the Vibe”, “I Believe” e “Til the Sun Rise Up” con Akon — alternando collaborazioni ad alto profilo e rivisitazioni creative dei suoi successi, come il progetto Made in Jamaica o il remix di Fisher che nel 2022 ha riportato “World, Hold On” ai vertici delle classifiche di Regno Unito e Australia.

Il suo arrivo al ONE rappresenta un’occasione unica per vivere dal vivo l’energia di un artista che, a più di venticinque anni dall’esordio, continua a influenzare stili, generazioni e dancefloor in tutto il mondo.

Informazioni e biglietti

Dettagli sull’evento disponibili sul sito del ONE Torino.

Biglietti acquistabili su Xceed.

