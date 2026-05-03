Arrestato a Pinerolo un 38enne che aveva aggredito un uomo e lo aveva derubato della spesa

PINEROLO – Un 38enne senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’ordine ha colpito con una pietra un uomo rubandogli la spesa. È successo venerdì nel tardo pomeriggio a Pinerolo (TO), nella zona della stazione ferroviaria.

Da qui è partita la chiamata al 112, segnalare una lite in corso. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della sezione radiomobile, ai quali la vittima ha spiegato cosa fosse accaduto: secondo il suo racconto, l’aggressore aveva colpito con una pietra la vittima e le aveva strappato le borse della spesa, per poi fuggire. Il malcapitato, lamentando forti dolori, ha indicato in che direzione fosse scappato il 38enne: i militari lo hanno trovato poco distante. L’uomo però ha opposto viva resistenza, ma alla fine è stato immobilizzato e portato in caserma. Qui è stato riconosciuto dalla vittima: ora su di lui gravano le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e rapina, motivo per cui è stato condotto in carcere.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.

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