CronacaTorino
Tangenziale Sud bloccata a Rivoli: tir perde lastre di pietra e paralizza il traffico
Chiusura temporanea della tratta tra Allamano e IV Novembre e deviazioni obbligatorie per oltre un’ora e mezza
RIVOLI – Questa mattina, sulla tangenziale sud di Torino, un tir in direzione nord Milano-Aosta ha perso il carico di lastre di pietra all’altezza dello svincolo IV Novembre, nel comune di Rivoli, bloccando completamente tutte e tre le corsie di marcia.
L’incidente ha costretto gli agenti della Polizia Stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari dell’Itp a intervenire tempestivamente, chiudendo la tratta dallo svincolo Allamano e istituendo l’uscita obbligatoria per i veicoli. La misura è rimasta in vigore per circa un’ora e mezza, fino a quando è stato possibile ripristinare due corsie di marcia. Successivamente è rimasto chiuso lo svincolo IV Novembre per completare le operazioni di rimozione del carico e pulizia della carreggiata.
Il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con code in entrambe le direzioni.
