Tangenziale Sud bloccata a Rivoli: tir perde lastre di pietra e paralizza il traffico

RIVOLI – Questa mattina, sulla tangenziale sud di Torino, un tir in direzione nord Milano-Aosta ha perso il carico di lastre di pietra all’altezza dello svincolo IV Novembre, nel comune di Rivoli, bloccando completamente tutte e tre le corsie di marcia.

L’incidente ha costretto gli agenti della Polizia Stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari dell’Itp a intervenire tempestivamente, chiudendo la tratta dallo svincolo Allamano e istituendo l’uscita obbligatoria per i veicoli. La misura è rimasta in vigore per circa un’ora e mezza, fino a quando è stato possibile ripristinare due corsie di marcia. Successivamente è rimasto chiuso lo svincolo IV Novembre per completare le operazioni di rimozione del carico e pulizia della carreggiata.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con code in entrambe le direzioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese