Le opere di Ezio Gribaudo portano arte e bellezza nel reparto di week surgery delle Molinette di Torino

TORINO – Torino si prepara a un evento speciale all’interno delle Molinette: giovedì 11 dicembre 2025, alle 18,30, saranno presentate quaranta stampe del Maestro Ezio Gribaudo, donate dalla famiglia e dall’Archivio Gribaudo alla Clinica Urologica, reparto di week surgery diretto dal professor Paolo Gontero. La cerimonia vedrà la partecipazione del Direttore Generale Livio Tranchida e dei vertici della Direzione Aziendale della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Le opere riprodotte raffigurano i soggetti più amati dall’artista, dai dinosauri ai viaggi, dalle nature morte agli animali, offrendo ai pazienti e agli operatori un’esperienza estetica capace di arricchire l’ambiente ospedaliero. La donazione vuole sottolineare il valore terapeutico dell’arte, considerata uno strumento in grado di alleviare ansia e stress e di stimolare una dimensione positiva nel percorso di cura.

In occasione della presentazione, alcune opere saranno fruibili in una forma innovativa grazie all’uso dell’intelligenza artificiale e della visione immersiva. Il progetto, sviluppato da un gruppo dedicato dell’équipe del professor Gontero, prevede l’animazione digitale di soggetti iconici come cavalli in corsa, Pinocchio e dinosauri.

Le immagini animate saranno sperimentate durante procedure di medicazioni avanzate per valutarne l’impatto benefico sul benessere dei pazienti.

