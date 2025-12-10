Rapina con coltello in piazza Vittorio a Torino: arrestato un sedicenne già sotto misura cautelare

TORINO – In piazza Vittorio Veneto, a Torino, lo scorso 30 novembre un gruppo di giovani è stato minacciato con un coltello da un sedicenne. L’episodio si è verificato intorno alle 3.30, all’uscita da un locale, quando la serata del gruppo stava ormai per concludersi.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo si è avvicinato con il pretesto di chiedere il contatto Instagram a tre coetanei. Un approccio solo in apparenza innocuo: subito dopo, infatti, il minorenne avrebbe estratto un coltello a serramanico, intimando ai giovani di consegnargli del denaro. Temendo per la propria incolumità, le vittime sono riuscite a racimolare 30 euro, che hanno poi ceduto al rapinatore.

La situazione non è però passata inosservata. Un amico del gruppo, rendendosi conto di quanto stava accadendo, ha attirato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia San Carlo, presente nelle vicinanze. Alla vista dei militari, il sedicenne ha tentato di fuggire a piedi e si è liberato del coltello gettandolo sotto un’auto, ma l’inseguimento è durato solo pochi metri. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a recuperare l’arma.

Il giovane, torinese classe 2008, era già sottoposto alla misura della “messa alla prova” disposta dal Tribunale per i Minorenni, a causa di precedenti contro la persona e il patrimonio. L’arresto è stato convalidato dal Gip su richiesta della Procura per i Minorenni, e il sedicenne è stato collocato in comunità.

Si precisa che il provvedimento è stato emesso nell’ambito delle indagini preliminari e che, per il ragazzo coinvolto, vale il principio di presunzione di non colpevolezza.

