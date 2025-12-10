Seguici su

Smog, scatta il semaforo rosso a Torino, ma il provvedimento vale un giorno solo

La decisione arriva alla luce dei dati previsionali forniti da Arpa Piemonte, che indicano il superamento della soglia di 75 µg/m³ di PM10 per tre giorni consecutivi
Gabriele Farina

Pubblicato

1 ora fa

il

TORINO – Da domani, giovedì 11 dicembre, e fino a venerdì 12 dicembre 2025 compreso – giorno del prossimo controllo – in Piemonte scatteranno le misure antismog di livello 2 (rosso). La decisione arriva alla luce dei dati previsionali forniti da Arpa Piemonte, che indicano il superamento della soglia di 75 µg/m³ di PM10 per tre giorni consecutivi, valore che fa scattare automaticamente il livello di allerta più elevato previsto dal semaforo regionale.

Per approfondire:

Le limitazioni al traffico

Con il passaggio al livello rosso, oltre alle consuete limitazioni strutturali, entra in vigore il blocco totale dei veicoli diesel adibiti al trasporto persone e merci fino alla categoria Euro 5. Il divieto è attivo tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8 alle 19.
Resta quindi fermo in garage un ampio parco mezzi, in particolare i veicoli più datati, ritenuti tra i principali responsabili delle emissioni di polveri sottili.

Stop alle limitazioni durante lo sciopero

Una novità riguarda la giornata di venerdì 12 dicembre: a causa dello sciopero del trasporto pubblico locale, tutte le limitazioni ambientali saranno sospese. La misura intende garantire la possibilità di spostamento ai cittadini in un giorno in cui autobus e tram potrebbero essere fermi o ridotti.

Controlli e aggiornamenti

Come di consueto, eventuali modifiche del semaforo antismog – e quindi delle misure restrittive – vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, in base alle analisi dei dati previsionali sul PM10, ed entrano in vigore a partire dal giorno successivo.

1 Commento

  1. armandocamminando

    10 Dicembre 2025 at 14:33

    Lo smog cittadino causa principalmente malattie respiratorie (asma, bronchiti, BPCO, infezioni) e cardiovascolari (infarti, ictus, ipertensione), ma anche tumori (polmone), disturbi neurologici (demenze), problemi riproduttivi e aggravamento di allergie, irritazioni cutanee, cefalea e diabete, colpendo gravemente cuore, polmoni e cervello a causa delle polveri sottili (PM10, PM2.5) e altri inquinanti.

    buone malattie a tutti!

    Rispondi

