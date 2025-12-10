CronacaTorino
Torino: quattro militanti di CasaPound condannati per l’aggressione al giornalista Andrea Joly
Lesioni aggravate e risarcimenti: la sentenza tutela la libertà di stampa e l’integrità dei cronisti
TORINO – Quattro militanti di CasaPound sono stati condannati a un anno di reclusione per l’aggressione ai danni del giornalista torinese Andrea Joly, avvenuta il 20 luglio 2024 davanti al circolo di estrema destra Asso di Bastoni. Il giornalista stava documentando il raduno, quando fu affrontato e colpito dai quattro imputati.
L’accusa a loro carico era di lesioni aggravate. Il tribunale ha inoltre disposto un risarcimento danni a favore di Andrea Joly, dell’Ordine dei Giornalisti nazionale e regionale, dell’FNSI e dell’Associazione Stampa Subalpina.
