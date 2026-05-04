CronacaTorinoTrasporti
La metropolitana di Torino ferma per verifiche di sicurezza
Un lunedì di disagi per i molti viaggiatori che affollano la metro.
TORINO – La metropolitana di Torino risulta ferma da diversi minuti.
Un lunedì di disagi per i molti viaggiatori che affollano la metro.
Come riporta GTT sul proprio sito
Il servizio è temporaneamente sospeso per verifiche di sicurezza. Ci scusiamo per il disagio.
Aggiornamento
Il Gruppo Torinese Trasporti fa sapere che sono terminate le verifiche di sicurezza, la linea ha ripreso quindi regolare servizio.
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Gianfranco Nigro
4 Maggio 2026 at 9:13
L’articolo lascia intendere che OGGI la metropolitana è ferma per motivi di sicurezza. Vi invito ad iscrivervi al canale Telegram GTT orari. Vedrete che le interruzioni sono continue, quasi tutti i giorni e riguardano metropolitana, tram e spesso autobus.