Esplosione nella notte a Piscina: la “banda della marmotta” colpisce ancora

PISCINA – Ancora un colpo notturno nella zona tra Torino e Pinerolo: questa volta a finire nel mirino della cosiddetta “banda della marmotta” è stato lo sportello bancomat di Unicredit in piazza XXV Aprile 26 a Piscina. L’episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino, quando un’esplosione ha svegliato i residenti del quartiere, segnando l’inizio di un nuovo furto.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno utilizzato la tecnica della “marmotta”, inserendo una carica esplosiva all’interno del distributore di contante per farlo saltare e impossessarsi del denaro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pinerolo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese