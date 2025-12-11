Seguici su

Francesco Ferrari fa 36 punti in una partita di serie A2 di basket

Non accadeva dai tempi di Carlton Myers, nel 1991, che un italiano di 20 anni riuscisse a segnare tanti punti in uno dei campionati nazionali di basket

54 minuti fa

NOVARAFrancesco Ferrari, nato a Novara ma cresciuto cestisticamente nel College Basketball Borgomanero, MVP dell’ultimo Europeo Under-20 e considerato uno dei maggiori talenti del basket italiano  ha realizzato 36 punti nella vittoria per 78-65 di Cividale contro l’Urania Milano di A2.

