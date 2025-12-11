NovaraSport
Francesco Ferrari fa 36 punti in una partita di serie A2 di basket
Non accadeva dai tempi di Carlton Myers, nel 1991, che un italiano di 20 anni riuscisse a segnare tanti punti in uno dei campionati nazionali di basket
NOVARA – Francesco Ferrari, nato a Novara ma cresciuto cestisticamente nel College Basketball Borgomanero, MVP dell’ultimo Europeo Under-20 e considerato uno dei maggiori talenti del basket italiano ha realizzato 36 punti nella vittoria per 78-65 di Cividale contro l’Urania Milano di A2.
