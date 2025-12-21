Nikita Perotti trionfa a “Ballando con le Stelle 2025” insieme ad Andrea Delogu

CHIVASSO – È Nikita Perotti, giovane maestro di ballo di Chivasso, il vincitore di Ballando con le Stelle 2025. In coppia con Andrea Delogu, Perotti ha conquistato il pubblico e la giuria della storica trasmissione di Raiuno, aggiudicandosi la vittoria al termine di una lunghissima prima serata andata in onda sabato 20 dicembre. Il verdetto finale è arrivato intorno alle 2 di notte, dopo ore di esibizioni, sfide e colpi di scena.

Visibilmente emozionato al momento della proclamazione, Nikita Perotti ha voluto ringraziare Milly Carlucci per l’opportunità ricevuta: «Volevo ringraziarti Milly perché mi hai dato modo di ballare con una persona splendida», ha detto il ballerino, dedicando poi un pensiero speciale alla madre, presente in studio: «Volevo mandare un bellissimo bacio a mia mamma che è lassù».

La finale

La coppia Perotti–Delogu ha avuto la meglio nel duello finale contro Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, considerati tra i grandi favoriti della vigilia. Una vittoria che premia un percorso costante, fatto di crescita artistica e grande sintonia sul palco.

Per Nikita Perotti, classe 1998, si tratta del primo trionfo ufficiale a Ballando con le Stelle, ma non del primo successo legato al programma. Nel 2023, insieme a Sophia Berto, aveva infatti vinto il torneo di Ballando on the road. Nella scorsa edizione era invece sceso in pista con Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, ottenendo ampi consensi da pubblico e giuria.

Un successo che conferma il talento del giovane ballerino chivassese e che rappresenta un importante punto di svolta nella sua carriera artistica, consacrandolo definitivamente tra i protagonisti del celebre show di Raiuno.

