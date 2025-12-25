Cirio agli auguri di Natale: “Il 2026 sia l’anno dell’equilibrio”

TORINO – Alla vigilia di Natale, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha voluto rivolgere un messaggio di auguri a tutti i piemontesi, accompagnandolo con una breve riflessione sull’anno che si sta per chiudere e sulle speranze per il futuro. Un augurio che guarda già avanti, al 2026, e che mette al centro una parola chiave: equilibrio.

«Buon Natale e soprattutto auguri per un buon 2026», ha esordito il governatore, sottolineando come il nuovo anno debba rappresentare un cambio di passo rispetto a quello appena trascorso. «Speriamo che il nuovo anno ci regali maggiore equilibrio rispetto a quello che abbiamo vissuto», ha detto Cirio, estendendo l’auspicio a tutti: cittadini, comunicatori e istituzioni.

Secondo il presidente della Regione, l’equilibrio deve diventare un principio guida nelle scelte e nei comportamenti quotidiani. «Speriamo che tutti trovino maggiore equilibrio: nelle decisioni, nelle prese di posizione, nelle scelte, equilibrio in chi manifesta, in chi scrive e anche in chi governa», ha sottolineato. Un richiamo al buon senso e alla capacità di mediazione, che negli ultimi anni, secondo Cirio, è spesso venuta meno.

Il governatore ha evidenziato come molte delle difficoltà affrontate siano state aggravate proprio dall’assenza di decisioni ponderate e condivise. «Abbiamo pagato la mancanza di decisioni equilibrate e di buon senso, la mancanza di voglia di fare un passo di lato o magari anche indietro, se serve», ha spiegato, indicando nella condivisione e nel dialogo strumenti fondamentali per non affrontare le sfide in solitudine.

Gli auguri di Natale

Accanto all’invito all’equilibrio, non è mancato il tradizionale augurio legato ai valori più personali e universali: «Felicità, salute, lavoro, tutte quelle cose cui tendiamo nella vita». Uno sguardo che si allarga anche alla situazione della regione, descritta con realismo, senza nascondere le criticità.

«Il Piemonte ha le sue luci e le sue ombre», ha affermato Cirio. Da un lato, i dati positivi legati alla crescita economica e all’occupazione; dall’altro, le difficoltà ancora presenti nel settore della sanità, nonostante gli sforzi e gli investimenti messi in campo dall’amministrazione regionale.

Il messaggio finale è però improntato alla fiducia. «Serve grande fiducia, ma soprattutto equilibrio. Per tutti», ha concluso il presidente della Regione, affidando al nuovo anno la speranza di un clima più misurato, capace di affrontare le sfide con responsabilità e senso comune.

