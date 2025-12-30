Baceno: due scialpinisti vengono travolti da una valanga, si salvano e chiamano i soccorsi

BACENO – Si sono salvati i due scialpinisti che sono stati travolti da una valanga.

Secondo quanto si apprende, la zona del distacco è Punta delle Caldaie, all’alpe Devero, nel territorio comunale di Baceno. I due sono stati travolti, ma sono riusciti a liberarsi autonomamente dalla neve e ad allertare i soccorsi.

Nessuno dei due è rimasto ferito in modo grave, solo uno di loro ha riportato un lieve trauma; l’altro è rimasto illeso. Sul posto il soccorso alpino.

Paura, invece, per 100 turisti che sono rimasti bloccati nelle cabine e nei pressi della funivia del monte Moro, a Macugnaga, dopo l’incidente di questa mattina. Secondo quanto ricostruito, una cabina che si trovava vicino alla stazione di monte della funivia non ha frenato e si è schiantata contro un muro. Dieci persone sono rimaste ferite in modo lieve, tra cui una bambina di tre anni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese