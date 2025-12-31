Oltre 5 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi piemontesi

TORINO – La Regione Piemonte stanzia più di 5 milioni di euro per la manutenzione e la riqualificazione degli impianti sportivi, pubblici e privati, sul territorio regionale. I contributi saranno messi a bando nelle prossime settimane: 3 milioni di euro saranno destinati a progetti presentati da enti locali, Coni e Cip, mentre 2 milioni e 17.850 euro supporteranno interventi proposti da organizzazioni sportive e altri enti privati, comprese realtà religiose.

Il bando, che verrà pubblicato a gennaio 2026, è rivolto alla manutenzione e al potenziamento delle strutture esistenti, comprese le palestre scolastiche, e non finanzia nuove costruzioni. L’obiettivo è offrire strutture moderne e diffuse sul territorio, in grado di garantire a cittadini e giovani la possibilità di praticare sport in sicurezza e qualità.

Si tratta del terzo intervento regionale in tema di sport, dopo i bandi destinati al sostegno degli eventi sportivi e alla realizzazione di percorsi ludico-sportivi, confermando l’impegno della Regione nel promuovere lo sport di base e valorizzare il patrimonio impiantistico esistente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese