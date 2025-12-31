Sequestrati 120 chili di botti illegali a Trofarello: un arresto

TORINO – Un ingente quantitativo di botti di Capodanno illegali è stato sequestrato dalla polizia a Trofarello, nel Torinese.

Le indagini hanno portato all’arresto di un uomo di 28 anni, presso la cui abitazione sono stati intercettati numerosi pacchi sospetti. All’interno di una cantina, gli agenti hanno trovato quasi 120 chili di botti artigianali, in gran parte bombe carta, stipati in condizioni estremamente pericolose per gli abitanti del condominio, con il rischio di deflagrazione a catena.

Con l’ausilio del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato, alcuni ordigni, tra cui candelotti e “cipolle”, sono stati analizzati, rilevando una pericolosità aggravata dall’uso di plastica dura per la chiusura o il contenimento.

Oltre all’arresto, il 28enne è stato denunciato per ricettazione e commercio abusivo di materiale esplodente, a causa della quantità e delle modalità di detenzione degli artifici.

