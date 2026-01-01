Sestriere, si spara davanti al suo negozio: morto Dario Gasperin

SESTRIERE – Dario Gasperin, storico negoziante di Sestriere si è sparato sulla panchina vicino al suo negozio in via Louset con una pistola regolarmente denunciata. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, giovedì 1° gennaio 2026, intorno alle 10.

A quell’ora c’era già un po’ di gente in strada che ha sentito il colpo e visto il corpo di Gasperin accasciarsi. Chiamati immediatamente i soccorsi, sono arrivati i sanitari della Croce Verde di Villastellone che hanno sede proprio in via Louset. Inutili i soccorsi, il settantenne è deceduto immediatamente dopo il colpo.

A ottobre aveva ceduto la propria attività alla figlia Arianna Gasperin e ne aveva fatto annuncio su Facebook: “Cari amici, con oggi il Jolly Market riceve una ventata di giovinezza proseguendo la tradizione di famiglia da tre generazioni. A gestire la nostra attività ci penserà mia figlia Arianna. Grazie a tutti per il supporto di tutti questi anni, ci sarà ancora tanto impegno per offrirvi un servizio migliore come da nostra tradizione”.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

