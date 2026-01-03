Ruba vestiti in un negozio per un valore di 5 mila euro a Rivarolo Canavese: arrestato in flagranza dai Carabinieri

RIVAROLO CANAVESE – Colto sul fatto mentre rubava vestiti in un negozio. Un 34enne, residente nel rivarolese (TO), è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri, dopo la segnalazione di un furto in atto. I fatti risalgono al 28 dicembre scorso, quando le pattuglie di Rivarolo Canavese, Pont e Ronco, arrivate in pochi minuti sul posto, hanno colto sul fatto l’uomo. Nel tentativo di darsi alla fuga, lo stesso si è prima dimenato e ha frapposto la bicicletta utilizzata per raggiungere il luogo del furto tra lui e i militari. Il 34enne, introdottosi nel negozio dopo aver rotto la porta d’ingresso, si era impossessato di numerosi capi d’abbigliamento per un totale di 5 mila euro.

Ulteriori accertamenti hanno inoltre ricondotto alla stessa persona un secondo furto commesso in precedenza in un altro negozio d’abbigliamento, sempre di Rivarolo Canavese, con un bottino di 1 500 euro. L’intera refurtiva è stata restituita ai proprietari.

L’autore, su disposizione della Procura di Ivrea, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. All’arresto, poi convalidato, è seguita la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Rivarolo Canavese, con prescrizioni di permanenza in casa, insieme all’obbligo di firma giornaliero.

