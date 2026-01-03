Seguici su

CronacaTorino

Torino: 80enne trovato morto in casa, i vicini hanno dato l’allarme non sentendolo da giorni

Ennesima tragedia della solitudine a Torino

Pubblicato

15 secondi fa

il

TORINO – Non si avevano sue notizie da giorni: ieri è stato ritrovato morto in casa un anziano di 80 anni.

Per approfondire:

Secondo quanto si apprende, a lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che si sono resi conto di non vedere né sentire da alcuni giorni il loro anziano vicino di casa, comprendendo che potesse essergli successo qualcosa.

Hanno quindi contattato il numero unico per le emergenze, poi la tragica scoperta del suo corpo senza vita nell’appartamento in via Maddalene 34, nel quartiere Barriera di Milano; sul posto il personale sanitario e un’ambulanza, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

L’uomo potrebbe essere deceduto per cause naturali.

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *