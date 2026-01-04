Eternit e Casale Monferrato: Report di domenica 4 gennaio parla dei rapporti fra Stephan Schmidheiny , il Mossad e politici israeliani fino ad arrivare a Jeffrey Epstein

La puntata di domenica 4 gennaio di Report su RAI 3 è per buona parte dedicata alla tragedia di Casale Monferrato legata all’Eternit.

Il primo reportage realizzato da Luca Chianca e Alessia Marzi, si intitola “L’amianto uccide ancora”. In Italia oltre 226 mila ettari di superficie a terra e a mare ricadono nel perimetro di un Sin, Sito di interesse nazionale da bonificare. Ad oggi se ne contano ben 42, ma la bonifica definitiva ha raggiunto solo il 6% dei suoli che sono stati perimetrati nei vari decenni dal Ministero dell’Ambiente. Tra questi c’è Casale Monferrato, dove l’amianto, uccide ancora. Procedendo di questo passo, con una media di 11 ettari bonificati all’anno, ci vorranno mediamente almeno 60 anni ancora prima di vedere l’iter concluso.

L’altro reportage si intitola ” L’offerta del diavolo ” di Sacha Biazzo, con la collaborazione di Cristiana Mastronicola e Luigi Scarano che ricostruisce il ruolo che ex agenti del Mossad e uomini di primo piano del governo d’Israele avrebbero avuto nel tentativo di influenzare il processo che vedeva imputato il miliardario svizzero Stephan Schmidheiny a capo dell’Eternit, l’azienda cheaveva sede produttiva a Casale Moferrato e da cui è partita la strage dovuta all’amianto.

Dopo la condanna a 18 anni di carcere in secondo grado, il finanziere svizzero Heinz Pauli, braccio destro di Schmidheiny, ha contattato Avner Azulay, ex dirigente del Mossad, il servizio segreto israeliano che a sua volta ha coinvolto nella vicenda Ehud Barak, ex primo ministro israeliano. A partire da quella mail ex agenti del Mossad e uomini del governo d’Israele avrebbero tentato di di influenzare il processo contro Stephan Schmidheiny. La vicenda si intreccia anche con gli Epstein file dati i rapporti emersi tra Barak e Jeffrey Epstein e che inseriscono il processo Eternit in una rete globale di relazioni, interessi, pressioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese