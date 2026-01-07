Nuovo ospedale dell’ASL TO5: via libera al progetto

TORINO – Si è conclusa con parere positivo la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale unico dell’ASL TO5, destinato a diventare il principale punto di riferimento sanitario per oltre 300.000 cittadini dei 40 Comuni dei distretti di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino.

La Conferenza, avviata il 29 settembre, ha coinvolto complessivamente 47 interlocutori istituzionali. Durante il procedimento sono state presentate 15 osservazioni, tutte esaminate e accolte dalla società Tecnicaer Engineering, senza modificare il quadro economico complessivo dell’opera, che prevede un investimento di 302 milioni di euro. Grazie al via libera ottenuto, l’ASL ha potuto trasmettere il progetto all’INAIL il 30 dicembre, avviando così la fase successiva di verifica da parte dell’ente finanziatore.

Il nuovo ospedale sorgerà nel Comune di Cambiano e sarà uno dei primi in Italia progettato integralmente con il supporto dell’intelligenza artificiale, utilizzata per ottimizzare spazi, percorsi assistenziali, sostenibilità e costi di gestione. La struttura comprenderà 470 posti letto, di cui 32 di terapia intensiva, oltre 80 mila metri quadrati di superficie sanitaria, 10 sale operatorie, 7 sale parto, 63 ambulatori specialistici e 1.200 posti auto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese