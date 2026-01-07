A Torino nasce Classroom: la formazione dal vivo che fa imparare con piacere

TORINO – A Torino debutta Classroom, una nuova piattaforma di corsi e workshop in presenza pensata per chi vuole imparare divertendosi e condividendo l’esperienza con altri partecipanti. L’offerta spazia da materie creative e pratiche a discipline più teoriche, con un approccio leggero e informale che valorizza il confronto diretto e la partecipazione attiva.

I primi workshop, in programma nei primi mesi del 2026, includono Rammendo Creativo con Paola Pellino, Yoga Base con Sara Ferrero, Public Speaking con Anna Montalenti e Garden design per la tua casa con Dora Delton. Tutti gli incontri si svolgeranno in location particolari e accoglienti: La Falegnameria di via San Donato, Cascina Fossata e il vivaio Botanicus a Moncalieri.

Le prenotazioni sono già aperte e i biglietti possono essere acquistati tramite EventBrite, mentre tutte le informazioni sui corsi e gli aggiornamenti sono disponibili sui canali social del progetto.

