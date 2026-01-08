Ihor Terekhov, sindaco di Kharkiv ringrazia per i pullman donati dalla Città di Torino

KHARKIV – Sono sulle strade di Kharkiv i pullman della Città di Torino donati lo scorso agosto e inviati su autoarticolati messi a disposizione da un donatore privato. I bus di GTT (Gruppo Torinese Trasporti) sono stati recentemente dismessi dalla flotta aziendale e sono stati inviati in Ucraina insieme ai pezzi di ricambio per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

“Perché sono così critici per noi in questo momento? Perché tutti vediamo con quale perseveranza il nemico sta cercando di distruggere il nostro sistema energetico. Kharkiv sta facendo del suo meglio per mantenere stabili la metropolitana, i filobus e i tram – che è la base della nostra rete di trasporto. Ma dobbiamo avere un “piano B”. Gli autobus di grande capacità sono la nostra assicurazione e indipendenza dalla mancanza di tensione nella rete” – scrive su Facebook Ihor Terekhov, sindaco di Kharkiv.

“Voglio esprimere la mia sincera gratitudine al collega e grande amico di Kharkiv – Sindaco di Torino Stefano Lo Russo – conclude Terekhov -. Grazie Stefano per la collaborazione! Questo è un esempio di come un vero partenariato si trasforma in un risultato concreto. Grazie Torino per non esserti stancata di aiutare, per essere coerente nel tuo sostegno. Per Kharkiv, che vive e lavora, nonostante tutto, una tale dimostrazione di solidarietà ha un valore estremamente prezioso”.

