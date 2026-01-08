CronacaCuneo
Neve rimossa e tronchi d’albero: danneggiata la pista di sci, il Centro Fondo di Festiona annulla l’apertura
Il Centro chiuso da tre anni per mancanza di neve non riaprirà
CUNEO – Quello che doveva essere un giorno di festa e ripartenza si è trasformato in amarezza e rabbia per i gestori del Centro Fondo di Festiona. Il centro sportivo chiuso da tre anni per mancanza di neve avrebbe dovuto riaprire i battenti domani, ma nella notte del 7 gennaio qualcuno ha danneggiato gravemente la pista di sci di fondo, isola nordica della Valle Stura. Ora non ci sarà alcuna stagione.
A denunciare quanto accaduto sono i titolari del Centro tramite un lungo post social:
Un individuo, utilizzando un mezzo, ha deliberatamente danneggiato la pista in più punti, rimuovendo la neve e posizionando alberi per impedirne l’accesso.Si tratta di un atto gravissimo. Un gesto che non colpisce solo l’aspetto economico, ma soprattutto vanifica mesi di sacrifici, impegno e passione messi in campo da volontari che si sono letteralmente fatti in quattro per rendere possibile questa riapertura.È un evento che ci lascia senza forze e senza parole.In questi mesi abbiamo aperto tavoli di confronto tra le parti ma oggi, con amara schiettezza, dobbiamo dire di esserci sentiti lasciati soli.Non possiamo più sopportare tutto questo.Ad ora non abbiamo più la forza né la volontà di aprire la stagione.Vedremo in futuro se ci saranno le condizioni per poter riaprire.Vogliamo fare un ringraziamento sincero: a tutti voi — appassionati di Festiona, simpatizzanti o semplici conoscenti — che ci avete sempre sostenuto, incoraggiato e creduto in noi.GRAZIE DI CUORE. GRAZIE DI TUTTO.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese
Meteo2 giorni fa
Picco dell’ondata di freddo in Piemonte, temperature prossime ai -22°C: ecco gli ultimi aggiornamenti
Biella20 ore fa
Elsa operata a Zurigo: restano gravissime le condizioni della quindicenne di Biella ferita nell’incendio a Crans-Montana
Cronaca1 giorno fa
Torino, litigio tra automobilisti: scende e gli sbatte la testa contro la portiera ripetutamente
Cronaca2 giorni fa
Scuole chiuse per lo sgombero di Askatasuna: famiglie di quartiere e genitori pronti alle vie legali
Alessandria2 giorni fa
Licenziati tutti i dipendenti delle Terme di Acqui
Cronaca11 secondi fa
Neve rimossa e tronchi d’albero: danneggiata la pista di sci, il Centro Fondo di Festiona annulla l’apertura
Cronaca28 minuti fa
Mezzo pesante trancia i cavi dell’alta tensione: circolazione ferroviaria bloccata sulla linea Torino-Fossano
Cronaca53 minuti fa