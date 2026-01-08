Neve rimossa e tronchi d’albero: danneggiata la pista di sci, il Centro Fondo di Festiona annulla l’apertura

CUNEO – Quello che doveva essere un giorno di festa e ripartenza si è trasformato in amarezza e rabbia per i gestori del Centro Fondo di Festiona. Il centro sportivo chiuso da tre anni per mancanza di neve avrebbe dovuto riaprire i battenti domani, ma nella notte del 7 gennaio qualcuno ha danneggiato gravemente la pista di sci di fondo, isola nordica della Valle Stura. Ora non ci sarà alcuna stagione.

A denunciare quanto accaduto sono i titolari del Centro tramite un lungo post social:

Un individuo, utilizzando un mezzo, ha deliberatamente danneggiato la pista in più punti, rimuovendo la neve e posizionando alberi per impedirne l’accesso. Si tratta di un atto gravissimo. Un gesto che non colpisce solo l’aspetto economico, ma soprattutto vanifica mesi di sacrifici, impegno e passione messi in campo da volontari che si sono letteralmente fatti in quattro per rendere possibile questa riapertura. È un evento che ci lascia senza forze e senza parole. In questi mesi abbiamo aperto tavoli di confronto tra le parti ma oggi, con amara schiettezza, dobbiamo dire di esserci sentiti lasciati soli. Non possiamo più sopportare tutto questo. Ad ora non abbiamo più la forza né la volontà di aprire la stagione. Vedremo in futuro se ci saranno le condizioni per poter riaprire. Vogliamo fare un ringraziamento sincero: a tutti voi — appassionati di Festiona, simpatizzanti o semplici conoscenti — che ci avete sempre sostenuto, incoraggiato e creduto in noi. GRAZIE DI CUORE. GRAZIE DI TUTTO.

