Mezzo pesante trancia i cavi dell’alta tensione: circolazione ferroviaria bloccata sulla linea Torino-Fossano

TORINO –Un mezzo pesante con un cestello telescopico ha tranciato i cavi dell’alta tensione della linea ferroviaria al passaggio a livello di via Sommariva: per questo motivo, dalle 10.30 circa di questa mattina la circolazione è sospesa tra Carmagnola e Cavallermaggiore per danneggiamenti alla linea elettrica.

I treni Regionali, fa sapere Trenitalia, possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse con bus.

Inevitabili i disagi per cittadini e viaggiatori. Risultano cancellate fino a ora almeno 18 corse, fino alle ore 15, oltre al Regionale veloce Torino-Savona delle 16,25. Interrotta anche la viabilità stradale sulla provinciale 193 tra Cavallermaggiore e Sommariva del Bosco, con deviazioni lungo percorsi alternativi a causa dell’inaccessibilità del passaggio a livello.

Sono in corso gli interventi dei tecnici di Rfi per la messa in sicurezza e il ripristino del corretto funzionamento della linea.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese