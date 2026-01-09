Assistente Gtt scaraventato a terra: ennesima aggressione sui tram a Torino

TORINO – Episodio di violenza sui mezzi pubblici a Torino nel pomeriggio di ieri. Un assistente di Gtt di 62 anni è stato aggredito e scaraventato a terra da un passeggero mentre si accingeva a salire a bordo della linea 3 del tram, nella zona di Madonna di Campagna, per effettuare i consueti controlli.

L’operatore è stato trasportato in ospedale, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. L’intero episodio è stato ripreso e registrato dal dispositivo bodycam in dotazione, che ha consentito di acquisire immagini utili per la ricostruzione dell’aggressione.

Gtt ha confermato l’accaduto, sottolineando come l’uso delle bodycam rappresenti uno strumento importante per la tutela del personale impegnato nelle attività di verifica e controllo a bordo dei mezzi pubblici.

