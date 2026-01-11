Benedetta Parodi porta la Fiamma Olimpica ad Alba

ALBA – Questa mattina il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha fatto tappa ad Alba, nel cuore delle Langhe, accendendo l’entusiasmo della città con una protagonista d’eccezione: Benedetta Parodi.

Conduttrice televisiva e autrice di libri di cucina diventati best seller, Benedetta Parodi è da anni una delle figure più amate del panorama food nazionale. Con uno stile semplice e autentico, ha saputo trasformare la cucina in un linguaggio universale, capace di creare connessioni tra persone, territori e tradizioni. I suoi programmi di successo e i milioni di copie vendute hanno contribuito a diffondere un’idea di cucina accessibile, inclusiva e profondamente legata alla dimensione della condivisione.

La sua presenza ad Alba, capitale del gusto e custode di una tradizione gastronomica riconosciuta in tutto il mondo, ha reso ancora più emblematico il suo ruolo di tedofora.

«Portare la Fiamma Olimpica è stato come portare con sé il valore della comunità: la cucina, come lo sport, è un linguaggio che unisce e crea legami», ha dichiarato Parodi. «Correre nel mio Piemonte e in particolare ad Alba, un territorio che rappresenta così tanto della nostra tradizione culinaria, ha reso questa esperienza ancora più speciale. Ogni ricetta racconta una storia, proprio come ogni passo di questo Viaggio racconta i valori di passione e inclusione che ci guidano».

