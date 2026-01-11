Borgo Vittoria accoglie il padel: inaugurati sei nuovi campi all’interno di UP Centro Abitato

TORINO – È ufficialmente partita una nuova era per lo sport e la socialità a Borgo Vittoria: il taglio del nastro dei sei nuovi campi da padel di GPADEL in via Casteldelfino 64, all’interno di UP Centro Abitato, segna un passo concreto nella riqualificazione di oltre 15 mila metri quadrati dell’ex area Michelin, abbandonata per più di vent’anni e oggi restituita alla città come spazio di sport, comunità e inclusione.

L’apertura, avvenuta lunedì scorso, ha già registrato grande entusiasmo: prenotazioni immediate e campi pieni nei primi giorni di attività confermano la “fame” di padel nel quartiere. Questo nuovo investimento si inserisce in un progetto più ampio promosso dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno, che nel luglio 2024 aveva inaugurato i primi quattro campi da tennis in terra rossa. La trasformazione dell’area proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori realizzazioni: tre campi da beach volley, un quinto campo da tennis in sintetico, club house, caffetteria, spogliatoi e spazi polivalenti.

I numeri confermano il fenomeno: secondo il FIP World Padel Report di ottobre 2025, l’Italia ospita un campo da padel su otto nel mondo, con 10.220 impianti distribuiti in 3.795 club. Il Piemonte è la quarta regione per numero di impianti e la seconda per comuni coinvolti, con 163 città dotate di almeno un campo.

UP Centro Abitato nasce con l’obiettivo di diventare un presidio di comunità e una vera casa del quartiere. Accanto a tennis e padel, la struttura ospita eventi culturali e sociali, come le proiezioni gratuite di cinema all’aperto del circuito “Un’estate al cinema”, organizzate in collaborazione con l’Associazione Museo del Cinema e l’Associazione Baretti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese