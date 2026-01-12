CittadiniTorino
Torino, semaforo antismog: scatta il livello 1 (arancione) da martedì 13 gennaio
Da martedì 13 gennaio a Torino attivo il livello arancione antismog: stop ai diesel Euro 5 e restrizioni estese anche nel weekend
TORINO – Da domani, martedì 13 gennaio, scattano nuove limitazioni al traffico in città a causa dell’inquinamento atmosferico. Il Comune di Torino ha annunciato l’attivazione del livello 1 del semaforo antismog (arancione), che resterà in vigore almeno fino a mercoledì 14 gennaio 2026, giornata del prossimo monitoraggio.
La decisione è stata presa dopo i dati previsionali diffusi oggi da Arpa Piemonte, che indicano il superamento per tre giorni consecutivi del limite di 50 microgrammi per metro cubo di PM10, la concentrazione massima consentita di polveri sottili nell’aria.
Stop ai diesel Euro 5 e restrizioni estese nel weekend
Alle limitazioni strutturali già in vigore, si aggiunge il blocco dei veicoli diesel Euro 5 adibiti al trasporto di persone, valido tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8 alle 19. Nello stesso orario, il divieto per i diesel Euro 3 ed Euro 4 viene esteso anche alle giornate di sabato e domenica.
Restrizioni ancora più ampie per il trasporto merci: con il livello arancione non potranno circolare, sempre dalle 8 alle 19 e in tutti i giorni della settimana, i veicoli diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5.
Fermi anche i veicoli con sistema Move In
Con l’attivazione del livello 1, si fermano inoltre tutti i veicoli dotati del dispositivo Move In, che non possono circolare durante i periodi di limitazione temporanea legati ai picchi di inquinamento, indipendentemente dai chilometri residui disponibili.
Aggiornamenti tre volte a settimana
Il Comune ricorda che eventuali cambiamenti del semaforo antismog vengono comunicati il lunedì, il mercoledì e il venerdì, sulla base dei nuovi dati previsionali di PM10, e diventano effettivi il giorno successivo al controllo.
L’elenco completo delle misure, delle deroghe previste e delle strade escluse dai divieti è disponibile sul sito del Comune di Torino, nella sezione dedicata alle misure antismog a tutela della salute.
