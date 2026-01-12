TORINO – A Torino, la giornata di martedì 13 gennaio 2025 sarà caratterizzata da tempo stabile, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e assenza di precipitazioni. L’azione delle pressioni medio-alte garantirà una giornata tranquilla, seppur con qualche nube in più nelle ore serali. Resta però da segnalare il rischio ghiaccio nelle ore notturne e mattutine.

Mattino: freddo e attenzione alle gelate

Il mattino si aprirà con temperature minime fino a -1°C, favorendo la formazione di ghiaccio su strade e marciapiedi, soprattutto nelle zone più ombreggiate. I venti deboli da Sud-Sudovest non influenzeranno in modo significativo la percezione del freddo.

Pomeriggio: clima mite e cieli variabili

Nel pomeriggio il cielo resterà parzialmente nuvoloso, con schiarite più ampie rispetto al mattino. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, valore decisamente mite per il periodo. Lo zero termico, posizionato intorno ai 2420 metri, indica aria molto più temperata in quota.

Sera: aumento delle nubi

In serata è previsto un aumento della nuvolosità, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi ma senza precipitazioni. I venti ruoteranno dai quadranti nord-orientali, restando deboli.

Tendenza mete Torino

Mercoledì 14 gennaio: variabile, con alternanza di sole e nubi;

variabile, con alternanza di sole e nubi; Giovedì 15 gennaio: cielo nuvoloso, clima più umido;

cielo nuvoloso, clima più umido; Venerdì 16 gennaio: possibile pioggia debole, specie nel pomeriggio.

