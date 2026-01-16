Nuova passerella ciclopedonale del parco del Meisino, modifiche alla viabilità in corso Don Luigi Sturzo a Torino

TORINO – Per consentire il montaggio della nuova passerella ciclopedonale a scavalco dell’asse viario, nell’ambito dei lavori di realizzazione del Centro per lo Sport e l’Educazione ambientale nel Parco del Meisino, dalla mattinata di oggi corso Don Luigi Sturzo è interessato da alcune modifiche alla viabilità . Il tratto interessato è compreso tra corso Casale e via Friedrich Nietzsche.

I lavori

I lavori avranno una durata di circa tre settimane durante il quale la carreggiata Ovest sarà chiusa, mentre lungo la carreggiata Est il traffico sarà organizzato con due corsie verso Settimo e una corsia dedicata alla direzione Moncalieri, consentendo così la circolazione veicolare in entrambe le direzioni e garantendo al tempo stesso la sicurezza e la piena operatività del cantiere.

Dalle ore 20.30 di venerdì 23 gennaio alle ore 12 di sabato 24 gennaio, inoltre, il corso verrà chiuso in entrambe le direzioni per consentire la posa della passerella e il collaudo strutturale e funzionale.

La nuova passerella ciclopedonale consentirà di collegare le due parti del Parco del Meisino, oggi separate da una strada ad alto scorrimento, migliorando l’accessibilità e la fruibilità dell’area verde e al nuovo Centro per lo Sport e l’Educazione ambientale. L’opera permetterà inoltre un percorso più accessibile e funzionale al tracciato della Ciclovia VenTo, rispetto a quello attualmente esistente.

